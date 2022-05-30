Отопительный сезон планируют завершить в Петрозаводске 1 июня

Власти Петрозаводска планируют завершить отопительный сезон 1 июня. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на начальника информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко.

В мэрии уточнили, что после потепления от горожан начали поступать вопросы по поводу отключения батарей в жилых домах. По предварительным данным, сезон закончится 1 июня, после выпуска соответствующего приказа Минстроя республики.

Также власти перенесли начало отключения горячей воды в домах на 3 июня.

На прошлой неделе в Ульяновске отопление вновь включили в некоторых детских садах. Решение было принято с понижением температуры воздуха.