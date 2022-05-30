Медведев назвал решение США не передавать Киеву достигающие России ракеты разумным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные достать до территории России.

По его словам, в противном случае при ударе Украины по российским городам ВС РФ пришлось бы отвечать.

«Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений» , - написал Медведев в своем Telegram-канале, напомнив, что центры принятия таких решений не всегда в Киеве.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выражал надежду на то, что здравый смысл восторжествует и США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. В мае ряд СМИ сообщил, что Белый дом якобы принял решение о поставке Украине установок M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), чья дальнобойность может достигать 500 км.

Украинская сторона регулярно требует от Запада увеличения военной помощи и, в частности, поставок тяжелых вооружений.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия.

В Москве отмечали, что поставки вооружения только затягивают конфликт.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса участили и случи провокаций со стороны Украины. 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что меры безопасности на границе с Украиной усилены.