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Медведев назвал решение США не передавать Киеву достигающие России ракеты разумным

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные достать до территории России.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

По его словам, в противном случае при ударе Украины по российским городам ВС РФ пришлось бы отвечать.

«Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений» , - написал Медведев в своем Telegram-канале, напомнив, что центры принятия таких решений не всегда в Киеве.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выражал надежду на то, что здравый смысл восторжествует и США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. В мае ряд СМИ сообщил, что Белый дом якобы принял решение о поставке Украине установок M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), чья дальнобойность может достигать 500 км.

Украинская сторона регулярно требует от Запада увеличения военной помощи и, в частности, поставок тяжелых вооружений.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия.

В Москве отмечали, что поставки вооружения только затягивают конфликт.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса участили и случи провокаций со стороны Украины. 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что меры безопасности на границе с Украиной усилены.

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