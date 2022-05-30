Замглавы Минобрнауки Афанасьев исключил возврат к советской системе образования в вузах

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев опроверг мнение о том, что отказ от Болонской системы образования непременно приведет к возврату к советским методикам. Об этом он заявил в понедельник, 30 мая, в ходе заседания Совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, в 1991 году. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — отметил Афанасьев.

Новая система высшего образования, по его словам, учтет весь предыдущий опыт и возьмет из него только положительные качества. Минобрнауки в этом помогут ректоры вузов.

29 мая ректоры ряда ведущих российских вузов дали «Известиям» свою оценку выходу РФ из Болонской системы образования. Среди них ректор из Финансового университета при Правительстве России Станислав Прокофьев, который указал на возможность таким образом вернуть «частично утраченные традиции отечественного советского образования».

25 мая вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством РФ начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

За день до этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.