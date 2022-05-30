Спасатели проверили состояние детских лагерей в Псковской области

Спасатели проверили все детские лагеря на территории Псковской области. Летний сезон в учреждениях стартует 1 июня.

По данным МЧС, в регионе находится 175 объектов отдыха и оздоровления детей. 13 загородных лагерей принимают детей на круглосуточное содержание, еще два лагеря обеспечивают размещение в палатках. Об этом пишет Псковское агентство информации.

С апреля специалисты МЧС проверяли противопожарное состояние объектов и проводили практические тренировки. Особое внимание уделяли готовности автоматической пожарной сигнализации, обустройству путей эвакуации и запасных выходов. Сотрудники лагерей продемонстрировали знания мер пожарной безопасности и действий на случай возгорания.

Ранее межведомственная комиссия проверила готовность лагерей в Орловской области. Сотрудники Росгвардии выявили ряд нарушений, связанных с отсутствием охранной сигнализации и ограждений.