Бродячая собака напала на пятилетнего ребенка в Татарстане

Пятилетняя девочка пострадала при нападении бродячей собаки в Татарстане. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в минувшие выходные в селе Усады в Лаишевском районе. Девочка с матерью шла мимо мусорных баков, в этот момент на ребенка набросился бродячий пес, пишет ИА «Татар-информ».

Расследование происшествия под свой контроль взяла районная прокуратура. Уголовное дело возбуждено по статьям «Халатность» и «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В Красноярске на пятилетнего ребенка напала домашняя собака. Мальчика без признаков жизни с укушенной травмой в области шеи нашел отец. По данному факту возбуждено уголовное дело.