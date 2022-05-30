Безопасность детских лагерей и санаториев проверили в Орловской области

Межведомственная комиссия провела осмотр загородных оздоровительных лагерей и санаториев в Орловской области. Часть объектов заново проверят в ближайшее время на предмет устранения недостатков.

В состав комиссии вошли сотрудники Росгвардии. Специалисты проверяли защиту учреждений от противоправных действий. Росгвардейцы выявили ряд нарушений, касающихся отсутствия охранной сигнализации, неисправностей систем видеонаблюдения и частичного отсутствия ограждений. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Сотрудники правоохранительных органов провели беседы с представителями лагерей и санаториев по поводу алгоритма действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в оздоровительно-образовательном центре «Елочка» была проведена прокурорская проверка требований законодательства при подготовке к открытию смен. В учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе ненадлежащим образом организовано оказание медицинской помощи.