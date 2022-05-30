В ГД предрекли Дании покупку газа РФ в Германии с 15-процентой наценкой

Дания покупала не так много газа у России, поэтому если она прекратит это делать напрямую, то будет приобретать российское голубое топливо в Германии, но уже с наценкой, переплачивая примерно 15% ради своего принципа. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в понедельник, 30 мая.

Ранее в этот же день датская энергетическая компания Orsted отказалась переходить на оплату в рублях за газ из России. Она пообещала продолжить проводить трансакции в евро. В компании подчеркнули, что «Газпром» продолжает требовать оплаты в российской нацвалюте. В случае прекращения поставок из РФ датская сторона пообещала счесть это нарушением контракта. Копенгаген выразил уверенность в том, что Москва не сможет перекрыть поставки, поскольку прямого газопровода из Дании в Россию нет.

По словам Ананских, для «Газпрома» не будет иметь никакой разницы, у какой стороны Дания будет закупать российский газ, — объемы поставок у него не уменьшатся. Выиграют от этой ситуации немецкие компании, а проиграет — Копенгаген, которому придется приобретать голубое топливо на спотовом рынке, который дороже, отметил депутат.

Парламентарий рассказал, что схема оплаты газа в рублях работает и два десятка иностранных компаний используют ее.

Ананских назвал решение руководства Дании неадекватным, так как страна ничего не выиграет от разрыва контракта с «Газпромом», а газ для предприятий и граждан страны будет дороже, при этом он всё равно будет российским.

Согласно данным Bloomberg, РФ поставляла Дании 80% закупаемого страной газа.

14 мая Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая антироссийских санкций. Исполнительный орган Евросоюза сообщил правительствам стран – членов альянса на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с ограничениями.

Ряд стран G7 и ЕС ранее счел требование РФ об оплате газа недружественным странам в рублях нарушением контрактов и отказался платить. В связи с этим с 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. Компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор энергоресурса. Болгария и Польша — транзитные государства. Позже стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из ФРГ.