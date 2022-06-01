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Врачи рассказали о значении группы крови для здоровья

Врачи рассказали, на что может влиять группа крови
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Согласно многим исследованиям, группа крови и резус-фактор могут влиять на различные индивидуальные показатели в организме. Опрошенные «Известиями» врачи рассказали о том, какое значение может иметь группа крови для здоровья.

Какие бывают группы крови и как они связаны с заболеваниями

По словам врача медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрия Злобина, на поверхности эритроцитов находятся сложные молекулы, которые у разных людей устроены по-разному. Схожие по строению молекулы объединяются в одну группу крови. При этом если иммунная система человека столкнется с кровью другой группы, например во время переливания или рождения ребенка, то воспримет эти молекулы как чужеродные антигены вроде бактерий или вирусов и уничтожит их. Массивное уничтожение чужеродных эритроцитов внутри организма человека может иметь катастрофические последствия.

Как отметил врач, существуют исследования, согласно которым между группой крови и бактериальным составом индивида (микробиом) существует взаимосвязь. В частности, некоторые исследования говорят о том, что люди с нулевой группой крови (1-я) имеют меньшие риски развития сахарного диабета 2-го типа. Согласно другим предположениям, люди с группой B (2-я) имеют высокие риски развития артериальной гипертензии. Также существует гипотеза о том, что дети с группами крови B и AB имеют большие шансы страдать от инфекций, вызванных кишечной палочкой.


Кроме того, проведено много исследований о связи между группами крови и течением коронавируса. Так, в ряде из них заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А (2-я) и самой низкой у людей с группой 0 (1-я), но ни одна не смогла показать влияние на клинические исходы этой связи (меньшая или большая частота госпитализации, тяжесть течения и смертность). Однако, по мнению специалиста, в настоящее время эти результаты недостаточны для применения на практике.

Значение резус-фактора

Резус-фактор крови имеет значение, когда речь идет об устойчивости людей к тяжелому течению различных инфекций, скорости старения и других важных факторах, отмечает ведущий врач-генетик, руководитель образовательного направления биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина.

Резус-статус крови наследуется от родителей отдельно от группы крови. Так, если человек унаследовал доминантный резус-антиген D от одного или обоих родителей, значит, он — резус-положительный (85% людей резус-положительны). Если человек не унаследовал резус-антиген D ни от одного из родителей, то он — резус-отрицательный (таких людей 15%).

Большую роль играет резус-фактор во время беременности. Как пояснила генетик, если у беременной женщины резус положительный, это не вызовет никаких проблем со здоровьем — независимо от того, резус-отрицательный или положительный плод. При этом около половины всех беременных с отрицательным резус-фактором имеют плод с отрицательным резус-фактором. Это также не должно быть проблемой, потому что их кровь совместима.


Однако, если женщина с отрицательным резус-фактором беременна ребенком с положительным резус-фактором, кровь матери может вырабатывать анти-D-антитела против резус-фактора ребенка. Такое вероятно, если часть крови ребенка смешивается с кровью матери, например после незначительных травм плаценты или пуповины во время родов. Однако это может произойти и во время беременности либо без какого-либо внешнего воздействия, либо в результате тестирования, например анализа околоплодных вод.

Если это первая беременность женщины, анти-D-антитела обычно не причиняют вреда ребенку. Но при последующих беременностях эти антитела могут негативно повлиять на развитие ребенка с положительным резус-фактором, вызывая гемолитическую болезнь новорожденных.

Принципы наследования групп крови

Как рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, если у матери и отца 1-я группа крови, то дети могут родиться также только с 1-й группой крови; при этом, если хотя бы у одного из родителей 1-я группа крови, у ребенка не может быть 4-й группы.

Если хотя бы у одного из родителей 4-я группа крови, у ребенка не может быть 1-й группы; у родителей с 1-й и 2-й группами крови дети могут быть только с данными группами. Аналогично: у родителей с 1-й и 3-й группами крови дети могут быть только с данными группами. Если у родителей 4-я группа крови, дети могут родиться с любой группой, кроме 1-й.

Типы питания для групп крови

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Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева поделилась с «Известиями» теорией американского натуропата Питера Д'Адамо, который утверждал, что между питанием и группой крови существует взаимосвязь. Хотя научных доказательств эта идея не нашла, сегодня большинство диетологов признали диету Д'Адамо как тип диетического питания, который в определенных случаях может способствовать улучшению самочувствия и снижению веса.

По мнению ученого, людям с 1-й группой крови ближе мясная диета — питание предполагает наличие белка. Также подходит употребление рыбы и птицы с ограничением углеводов, зерновых и бобовых.

Люди со 2-й группой крови (автор называет их земледельцами) должны включить в свой рацион овощи, фрукты, бобовые, зерновые без глютена. А вот мясо, молочные и кисломолочные продукты, кофе и алкоголь следует ограничить.

Людям с 3-й группой крови (кочевники) Д'Адамо рекомендовал питаться преимущественно овощами, фруктами, молочными и кисломолочными продуктами, любым видом мяса, кроме курицы.

Обладатели 4-й группы крови, по мнению автора, практически всеядны. Им подходит мясо (кроме красного), рыба, молочные и кисломолочные продукты, бобовые, зерновые, овощи и фрукты. Рекомендуемые к исключению продукты — говядина, кукуруза, фасоль, алкогольные напитки.

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