Пляж у Инженерного пруда приведут в порядок в подмосковном Дмитрове

В городе Дмитров Московской области к середине лета благоустроят пляж около Инженерного пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

До 15 июля на прилегающей к пруду территории обустроят площадку для волейбола, установят спасательную вышку, душ, туалетный модуль, кабинки для переодевания, урны для раздельного сбора мусора и контейнерные площадки. Также на пляж завезут песок.

Как отметил глава администрации округа Сергей Колков, перед властями стоит задача сделать пляжную зону безопасной и комфортной не только для местных жителей, но и для гостей округа.

Работы проводятся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Завершить их планируется до 15 июля.