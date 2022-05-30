Драма на футболе

Сезон в российском футболе завершился отличным финалом Кубка. Да, сам матч сложно назвать зрелищным, но драматизма хватало. Особенно если рассматривать момент с пенальти в добавленное время. Это обстоятельство держало в напряжении 70 тыс. болельщиков на стадионе и миллионы у экранов телевизоров. Даниил Фомин, который до этого безупречно исполнял 11-метровые удары, не выдержал напряжения. Его промах — трагедия для «Динамо» и счастье для «Спартака». Так что по драматургии, как многие отмечают, игра превзошла даже недавний финал Лиги чемпионов.

«Спартак» в год своего столетия берет трофей. Ранее команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, и если бы не санкции, вполне могла бы пошуметь и в Европе. Так что сезон для красно-белых вышел интересным. Точно не со знаком минус, даже несмотря на 10-е место в чемпионате. Да, в межсезонье клуб покинут несколько ключевых игроков. Уже известно об уходе Самуэля Жиго и Зелимхана Бакаева. Возможно, уйдет Виктор Мозес, кто-то еще из иностранцев. Посмотрим, будут ли им искать замену среди легионеров или сделают ставку на своих воспитанников, которые в этом году здорово себя проявили. Литвинов, Пруцев, Умяров — будущее команды. Наверняка в академии на подходе есть еще толковые футболисты.

«Динамо» же развалилось к концу сезона. В шести последних матчах — лишь одна ничья и 19 пропущенных мячей. В первую очередь разладилась сама игра, которую они показывали в первой части чемпионата. Что на это повлияло, точно не скажу. Может быть, разговоры о том, что должен вот-вот уйти главный тренер Сандро Шварц. Может, достаточно молодой команды не хватило на весеннюю часть сезона. Говорю не про «физику», а в первую очередь про эмоциональную составляющую.

Команда не должна посыпаться после ухода Шварца (немецкий тренер заявил об уходе из команды после поражения в финале. — «Известия»). Думаю, у руководителей есть кандидатура, которая может заменить Сандро без ущерба для результата. Возможно, будут изменения в составе с учетом отъезда некоторых легионеров. Как я понимаю, они остались только из-за Шварца. При этом у клуба стабильная финансовая ситуация. Какие-то изменения в «Динамо» произойдут, но проблем не будет.

Надо понимать, кто придет вместо немца. Сейчас много говорят о Марко Николиче. Не думаю, что серб подходит клубу. У них со Шварцем разные философии. Николич всегда исходил из индивидуальных качеств футболистов. Впрочем, может, он захочет продолжить выстраивать ту игру, которую ставил Шварц.

Согласился бы я, если бы поступило предложение возглавить «Динамо»? Да, согласился бы. Все-таки я 13 лет провел в составе бело-голубых, был капитаном команды. Это клуб мне как родной.

Если говорить про четвертое чемпионство подряд «Зенита», то на сегодняшний момент эта команда заметно сильнее всех конкурентов. По бюджету, составу, четко выстроенной стратегии, от которой стараются не отклоняться. Клуб из Санкт-Петербурга доминирует в России, как «Бавария» в Германии или «Манчестер Сити» в Англии. Что будет в следующем сезоне, это только чемпионат покажет. Хотя, насколько я слышал, все ключевые легионеры останутся в «Зените». Сместить сине-бело-голубых будет очень сложно.

Лучший тренер сезона — Сергей Семак. Тут без вариантов. Его команда прошла чемпионат без провалов, хотя играла в Лиге чемпионов, а затем и в Лиге Европы. Это дорогого стоит. Жаль, что в следующем году «Зенит» не сможет принять участие в Лиге чемпионов. Мне кажется, что команда наконец-то созрела для того, чтобы бороться за выход из группы.

Лучшего игрока сезона выбрать сложно. Клуаудиньо, Артем Дзюба, Малком, Кристиан Нобоа... Выделить можно многих. Но я бы, наверное, остановил свой выбор на Арсене Захаряне. Молодой парень, который достаточно ярко себя проявил. Не боится рисковать, в 19 лет ведет команду за собой. Да, концовку сезона смазалась, как у всех динамовцев, но в целом полузащитник заслуживает высокой оценки.

Главные разочарования — «Рубин» и «Уфа». Все-таки эти клубы недавно играли в еврокубках (казанцы даже в завершившемся сезоне), но в этом году не смогли сохранить место в элите. Понятно, что на это были объективные причины, но, с другой стороны, все находились в примерно равных условиях.

Главное открытие сезона — Гамид Агаларов, который стал лучшим бомбардиром сезона. Показал великолепную статистику.

Автор — ​бывший защитник «Динамо» и сборной России, обладатель Кубка России, был главным тренером «Сочи» и «Кубани»

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