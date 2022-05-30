Проект по круглосуточному соцсопровождению запустят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае запустят новый проект по социальному сопровождению людей с ментальными нарушениями. Об этом сообщают пресс-служба губернатора и правительства региона.

Организаторы хотят помочь людям адаптироваться к окружающему миру и обучить их самостоятельно обслуживать себя в домашних условиях. Для этого в краевом центре подберут многокомнатную квартиру, где участники проекта смогут проживать небольшими группами.

Социальные работники будут находиться со своими подопечными круглосуточно, уточняет Transsibinfo.com. Также пройти обучение по правильному сопровождению людей с ментальными нарушениями смогут их родственники.

Реализует проект министерство социальной защиты края совместно с группой ВЭБ.РФ. Запуск запланирован на лето 2022 года.

На сегодняшний день в Хабаровском крае проживают около 2 тыс. людей с ментальными расстройствами, 324 из них — дети.