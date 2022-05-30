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Пять пляжей подготовили к купальному сезону в Рязани

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Пять пляжей готовы к началу купального сезона в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на мэрию города.

Официально пляжный сезон начнется 1 июня. К летнему периоду подготовлены пляжи на Ореховом озере, на реке Старица в Солотче, а также на трех Борковских карьерах.

Решение о возможности купания будет приниматься в зависимости от погодных условий, на пляжах появятся знаки «Купаться разрешено».

Всего в Рязанской области планируют открыть 37 пляжей.

23 мая сообщалось об официальном начале пляжного сезона в Тюмени. Полноценные пляжные зоны организовали на трех водоемах.

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