Пять пляжей подготовили к купальному сезону в Рязани
Пять пляжей готовы к началу купального сезона в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на мэрию города.
Официально пляжный сезон начнется 1 июня. К летнему периоду подготовлены пляжи на Ореховом озере, на реке Старица в Солотче, а также на трех Борковских карьерах.
Решение о возможности купания будет приниматься в зависимости от погодных условий, на пляжах появятся знаки «Купаться разрешено».
Всего в Рязанской области планируют открыть 37 пляжей.
23 мая сообщалось об официальном начале пляжного сезона в Тюмени. Полноценные пляжные зоны организовали на трех водоемах.