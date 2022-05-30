В Крыму задержали украинца за участие в деятельности незаконного формирования

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинца за участие в деятельности незаконного батальона имени Номана Челебиджихана (запрещен в РФ). Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ФСБ сообщили, что гражданин Украины вступил в ряды незаконного вооруженного формирования в 2016 году. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»).

Отмечается, что задержанному может грозить наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

12 мая ФСБ задержали жителя Курской области, связанного с украинскими спецслужбам. Его обвиняют в подготовке теракта. В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

6 мая от Следственного комитета РФ стало известно о задержании мужчины в Херсоне, который вел подготовку к теракту на 9 Мая. В его квартире были обнаружены лаборатория по изготовлению взрывчатки, документы и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

11 мая в центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Он также готовил теракт к Дню Победы в отношении российских военнослужащих.