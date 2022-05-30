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Тренера Воронкова дисквалифицировали на два года за расистские высказывания

Тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Воронкова дисквалифицировали на два года за расистские высказывания
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать главного тренера женского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года. Об этом в понедельник, 30 мая, журналистам сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

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19 мая Воронкова было решено наказать за оскорбительные выражения в адрес кубинской нападающей екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Сесе Монталво.

«Только что закончился исполком, который подтвердил дисквалификацию Воронкова и установил срок два года с момента нарушения», — сказал Яременко.

При этом он отметил, что отстранение действует лишь на мероприятия ВФВ, «но запретить ему тренировать мы не можем».

Инцидент произошел 13 мая, когда «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2-3). В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?», имея в виду Монталве. Фраза попала в прямой эфир. Сама волейболистка позднее заявила, что оскорбления со стороны тренера команды соперников ее не задели, но спустя два дня покинула клуб.

В июне 2021 года участницу сборной Сербии по волейболу Сану Джурджевич дисквалифицировали на два матча за расистский жест. В одном из эпизодов игры группового раунда Лиги наций с командой из Таиланда 1 июня спортсменка в беседе с другой сербской спортсменкой сделала жест в виде узких глаз. Решение о дисквалификации приняла Международная федерация волейбола.

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