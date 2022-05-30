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В Госдуме оценили использование схемы оплаты за газ для выплат по евробондам

Депутат Нифантьев о схеме выплат по евробондам: рубль для Запада может стать весьма ценной валютой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Схема оплаты евробондов, схожая с оплатой за российский газ, — это широкий жест доброй воли Западу. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, добавив, что рубль для Запада может стать ценной валютой.

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«Нынешняя схема оплаты евробондов, схожая с оплатой за газ, есть не что иное, как подарок, широкий жест Западу. Предложение нашего государства по оплате Запад должен воспринимать как жест доброй воли», — отметил он.

Кроме того, оплата в российской национальной валюте для Запада выгоднее, поскольку они могут продать рубли тем, кому нужно расплачиваться за ресурсы РФ, и таким образом неплохо заработать, указал парламентарий. Также, по словам депутата, западные страны могут использовать рубли для депозитного размещения в банках России, получая на них проценты.

«Если принять во внимание, что, возможно, за рубли Россия в скором времени будет продавать если не всё, то многое, рубль для Запада может стать весьма ценной валютой», — заключил Нифантьев.

Ранее в понедельник министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке».

Как объяснил Силуанов, платеж за газ в рублях происходит так: России зачисляют валюту, здесь она по поручению покупателя газа меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Благодаря этому механизму можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру. Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия считает допустимым использование при выплате евробондов схемы, аналогичной расчетам за газ в рублях.

24 мая минфин США объявил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В ответ на следующий день в Минфине РФ заявили о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

23 марта президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

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