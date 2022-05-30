Мини-парк обустроят в Строительном округе Якутска в этом году

В Строительном округе Якутска в этом году появится новый мини-парк. Об этом сообщает городская администрация.

Под благоустройство выбрана территория в центре квартала № 16, где уже начались демонтажные работы. Также в порядок в квартале приведут дворы 20 многоквартирных домов.

Как уточняет ИА SakhaNews, всего в этом году в Якутске благоустроят 75 дворов. По словам главы города Евгения Григорьева, там уложат свыше 30 тыс. кв. м асфальтового покрытия, оборудуют комплексное водоотведение, обустроят места для парковки машин, установят малые архитектурные формы и детские площадки. Большое внимание также уделят озеленению.

Работы пройдут в рамках республиканской программы «Мой двор», трехлетнего плана благоустройства и федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».