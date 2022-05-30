Датская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях и ждет прекращения поставок

Датская энергетическая компания Ørsted в очередной раз отказалась от перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает Bloomberg 30 мая.

Компания рассказала, что «Газпром экспорт» продолжает требовать расплачиваться за поставки газа в рублях, однако Ørsted заявила, что у нее нет никаких юридических обязательств по контракту.

В компании не исключили, что «Газпром» прекратит поставки газа, что, по мнению Ørsted, будет нарушением контракта.

«Эта скандинавская страна станет последней страной, у которой будут прекращены поставки российского газа после того, как недавно были прекращены поставки в Финляндию, Польшу и Болгарию», — пишет агенство.

В то же время в энергетической компании также рассказали, что поскольку газопровода, идущего напрямую из России в Данию, нет, российская сторона не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию.

«Таким образом, Дания сможет получить газ. Однако это означает, что газ для должен закупаться в большей степени на европейском газовом рынке. Мы считаем, что это возможно», — отметили в пресс-службе Ørsted.

Кроме того, Ørsted заявила, о заполнении в настоящее время имеющихся хранилищ, чтобы обеспечить поставки газа клиентам.

Генеральный директор Мэдс Ниппер Ørsted ранее уже заявлял об отказе платить за газ из России в рублях. Тогда он сообщил, что импортер предпринимает шаги, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также выразил мнение, что европейские страны не смогут одномоментно отказаться от нефти и газа из РФ.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.