Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство РФ расторгло меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры
Общество
В Крыму задержали украинца за участие в деятельности незаконного формирования
Общество
Путин утвердил упрощенный прием в гражданство РФ детей-сирот Донбасса и Украины
Мир
Артиллерийские катера РФ приступили к обходу акватории порта «Азовстали»
Экономика
В Британии заявили о победе России в битве за контроль над пшеницей
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
США не будут поставлять Украине способное бить по территории РФ оружие
Мир
Орбан заявил об отсутствии договоренности по нефтяному эмбарго против РФ
Происшествия
Любовь Успенская избила соседскую собаку и обругала хозяйку
Мир
Силы ДНР практически выбили ВСУ из Северодонецка
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину
Сюжет:

Датская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях и ждет прекращения поставок

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Датская энергетическая компания Ørsted в очередной раз отказалась от перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает Bloomberg 30 мая.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

Компания рассказала, что «Газпром экспорт» продолжает требовать расплачиваться за поставки газа в рублях, однако Ørsted заявила, что у нее нет никаких юридических обязательств по контракту.

В компании не исключили, что «Газпром» прекратит поставки газа, что, по мнению Ørsted, будет нарушением контракта.

«Эта скандинавская страна станет последней страной, у которой будут прекращены поставки российского газа после того, как недавно были прекращены поставки в Финляндию, Польшу и Болгарию», — пишет агенство.

В то же время в энергетической компании также рассказали, что поскольку газопровода, идущего напрямую из России в Данию, нет, российская сторона не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию.

«Таким образом, Дания сможет получить газ. Однако это означает, что газ для должен закупаться в большей степени на европейском газовом рынке. Мы считаем, что это возможно», — отметили в пресс-службе Ørsted.

Кроме того, Ørsted заявила, о заполнении в настоящее время имеющихся хранилищ, чтобы обеспечить поставки газа клиентам.

Генеральный директор Мэдс Ниппер Ørsted ранее уже заявлял об отказе платить за газ из России в рублях. Тогда он сообщил, что импортер предпринимает шаги, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также выразил мнение, что европейские страны не смогут одномоментно отказаться от нефти и газа из РФ.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022