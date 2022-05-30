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Силы ДНР практически выбили ВСУ из Северодонецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Силы ДНР практически полностью выбили противника из Северодонецка, сообщили 30 мая в министерстве информации республики.

Днем ранее, 29 мая, стало известно, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заняли плацдарм в Северодонецке.

За день до этого Кадыров заявил, что Северодонецк взят под контроль российскими силами. Он сообщил, что первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта зачищены от вражеских подразделений, российские войска также освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских войск.

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