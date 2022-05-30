Французский журналист BFMTV погиб под Северодонецком

Французский журналист Фредерик Леклер-Имхофф погиб под Северодонецком. О гибели корреспондента сообщил 30 мая президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был на Украине, чтобы показать реальность <военной операции>», — написал Макрон в понедельник в своем Twitter.

Известно, что журналист работал на телеканалах France TV и BFMTV с декабря 2015 года. На Украине он был аккредитован от BFMTV.

Ранее 14 мая стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT при обстреле со стороны украинских военных в Донбассе. В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.

15 марта стало известно, что в селе Горенка Киевской области Украины в результате артиллерийского обстрела погиб оператор телеканала Fox Пьер Закржевски.

8 апреля журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил серьезные ранения после обстрела на Украине. Как написал репортер в соцсети, он потерял половину одной ноги и ступню на другой.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что удары наносятся по военной инфраструктуре Украины. Однако как неоднократно отмечали очевидцы и военные, ВСУ и националисты размещают огневые позиции в гражданских объектах.

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