Путин выразил соболезнования в связи с последствиями ливней в Бразилии

Президент России Владимир Путин выразил 30 мая бразильскому коллеге Жаиру Болсонару глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней в Бразилии.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в послании Путина Болсонару, опубликованном на сайте Кремля.

29 мая стало известно, что в двух крупных городах на Атлантическом побережье в Бразилии из-за сильных дождей и оползней погибли не менее 35 человек. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на штаты Пернамбуку и Алагоас.

Известно, что дожди спровоцировали оползни, которые впоследствии разрушили городские кварталы, расположенные на холмах. В результате тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома. Так, по данным правительства штата Пернамбуку, которые приводит газета The Guardian, свои дома по крайней мере временно покинули 765 человек.

С начала 2022-го года это уже четвертое по счету наводнение, приведшее к смерти людей в Бразилии. В апреле сильные ливни обрушились на бразильский штат Рио-де-Жанейро. Так, в районе Ангра-дус-Рейс из-за оползня, вызванного дождями погибли шесть человек, в том числе трое детей. Также погибли еще семь человек в городе Парати. Еще один человек умер в результате удара током после обрыва линии электропередач в городе Мескита.

В феврале в бразильском Петрополисе из-за паводков погибли 152 человека, среди которых 27 несовершеннолетних. В январе сообщалось, что не менее 20 человек погибли в Бразилии из-за наводнения. Тогда более 35 тыс. жителей были вынуждены покинуть дома.