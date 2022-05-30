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Награда Kalush Orchestra за «Евровидение-2022» ушла с аукциона за $900 тыс.

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Украинская группа Kalush Orchestra продала свою награду за победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» на благотворительном аукционе. Лот ушел с молотка за $900 тыс. Об этом коллектив сообщил в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в воскресенье, 29 мая.

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Одним из организаторов аукциона был украинский телеведущий Сергей Притула, являющийся руководителем одноименного фонда, который, в частности, помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Для победы в аукционе нужно было пожертвовать наибольшую сумму обычной валютой или криптовалютой Ethereum (на момент проведения аукциона 1 ETH = $1750+). Новым обладателем хрустального микрофона стала криптовалютная биржа WhiteBit.

После завершения аукциона Притула заявил в Instagram, что деньги с продажи награды пойдут на покупку беспилотников для украинской армии.

Kalush — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Сайд-проект группы Kalush Orchestra представлял Украину на «Евровидении-2022», где одержал победу в финале с песней Stefania, получив 631 балл по суммарным итогам зрительского голосования и жюри.

Исполнив композицию, фронтмен группы на английском языке призвал поддержать Украину. Политические призывы запрещены правилами конкурса, однако организаторы «Евровидения», комментируя инцидент, заявили, что это высказывание носит скорее гуманитарный характер.

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