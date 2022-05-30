Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 30 мая провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Кроме того, Эрдоган предложил Путину провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН).

Накануне сам президент Турции сообщил, что планирует переговорить с российским коллегой, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Кремле подтвердили данные о подготовке переговоров Путина и Эрдогана. Позже стало известно, что разговор пройдет без участия Зеленского.

23 мая Эрдоган отметил, что Анкара не намерена принимать участие «в шоу» по Украине. По его словам, Анкара приложила искренние усилия для прекращения огня и установления мира, поддерживая при этом политические и гуманитарные отношения с Россией.

Ранее турецкая сторона уже выступала с предложениями по урегулированию. Так, Стамбул стал одним из мест, где прошли российско-украинские переговоры.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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