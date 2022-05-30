Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Вологодской области

В Вологодской области 58-летняя женщина погибла в результате наезда пассажирского поезда. Проверку по факту происшествия проводит транспортное управление МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Трагедия произошла на 494 км железнодорожного перегона Шексна — Шеломово. По данным правоохранительных органов, машинист поезда, следовавшего из Архангельска в Москву, заметил пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм 58-летняя жительница Череповца скончалась на месте, пишет ИА FlashNord.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, родственники погибшей оповещены о трагедии.

22 мая в Пермском крае мужчина погиб в результате наезда грузового поезда. По данным следствия, потерпевший шел с женщиной вдоль железнодорожных путей и был задет выступающими частями проезжавшего состава. Женщина не пострадала.