Япония возобновила выдачу виз всех типов гражданам России

Япония возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для получения визы граждане РФ, помимо стандартного пакета документов, обязаны предоставить подтверждение регистрации в системе ERFS. Данный документ можно получить через российского туроператора, у которого приобретается путевка.

Кроме того, для туристов отменили и все карантинные меры, оставив лишь ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

10 мая Япония ввела санкции против 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко.

Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской кампании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ». Запрет на въезд коснулся и лично премьер-министра Японии Фумио Кисиды, тот назвал такой шаг неприемлемым.

27 апреля Япония также отложила на неопределенное время безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации вокруг Украины.