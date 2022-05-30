Реклама
Прямой эфир

Япония возобновила выдачу виз всех типов гражданам России

0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Для получения визы граждане РФ, помимо стандартного пакета документов, обязаны предоставить подтверждение регистрации в системе ERFS. Данный документ можно получить через российского туроператора, у которого приобретается путевка.

Кроме того, для туристов отменили и все карантинные меры, оставив лишь ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

10 мая Япония ввела санкции против 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко.

Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской кампании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ». Запрет на въезд коснулся и лично премьер-министра Японии Фумио Кисиды, тот назвал такой шаг неприемлемым.

27 апреля Япония также отложила на неопределенное время безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации вокруг Украины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022