Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова

Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован 30 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности РФ изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова Александра Вячеславовича — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин назначил Куренкова новым руководителем МЧС 25 мая. На представлении нового министра российский лидер отметил, что Куренков начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время также работал в Федеральной службе охраны, последнее место работы — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии.

До этого кандидатуру Куренкова поддержал Совет Федерации. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Куренков обладает всеми необходимыми качествами для работы на посту главы МЧС, у него многолетний опыт работы в органах безопасности. Сам же Куренков заявил, что намерен «перво-наперво приумножить, не развалить, разобраться с кадровой работой, сохранить профессионалов и опираться на них».

Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.