Феромонные ловушки для вредителей установили в Псковской области

Специалисты Россельхознадзора установили в Псковской области феромонные клеевые ловушки для обнаружения карантинных вредителей. Проверки проводятся в тепличных хозяйствах Псковского района.

Ловушки предназначены для обнаружения западного (калифорнийского) цветочного трипса и томатной моли. Они привлекают насекомых в хозяйствах, где выращивают овощи и цветы, пишет «Псковская лента новостей». После мероприятий ловушки направят на фитосанитарную экспертизу.

Всего в 2022 году инспекторы Россельхознадзора планируют установить 150 цветных клеевых ловушек для выявления вредителей в закрытом грунте и 170 феромонных ловушек в Великолукском, Гдовском, Палкинском, Печорском, Порховском, Себежском и Стругокрасненском районах.

Ранее проверочные мероприятия начались в центре Тамбова, где выявлена массовая гибель ясеней. Деревья проверяют на наличие опасных вредителей, в том числе ясеневой златки.