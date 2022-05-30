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Эксперт назвал опасные побочные эффекты детокс-программ

Эксперт Степанюков предупредил о вреде детокс-диет для здоровья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Популярные детокс-диеты, которые ограничивают потребление белка, могут привести к снижению умственных и физических способностей. Об этом рассказал 30 мая гендиректор сервиса дистанционного медобразования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

У многих детокс-программ есть побочные эффекты, о которых многие пациенты не подозревают. В частности, при так называемом выведении токсинов из организма с помощью сорбентов эффект может быть плачевным.

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«На рынке огромный выбор сорбентов: порошки, гели, лимонад, смузи и даже выпечка с активированным углем. Однако польза от их использования не доказана клиническими исследованиями», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Cорбенты, по словам эксперта, замедляют работу кишечника и могут вызывать тошноту и запор. Как отметил Степанюков, бывали случаи, когда прием активированного угля в больших количествах вызывал механическую кишечную непроходимость, которая требовала оперативного вмешательства.

Биологически активные добавки (БАДы) и травяные сборы, которые используются в детокс-терапии, часто также применяются без предварительных клинических исследований. В связи с чем в последние годы зафиксирован рост случаев повреждений печени из-за употребления таких БАДов.

Антицеллюлитный и лимфодренажный массаж, входящие в детокс-процедуры, при тромбозе глубоких вен могут спровоцировать отрыв тромба и привести к тромбоэмболии легочной артерии и смерти. А плазмаферез (удаление токсинов из крови), по опыту специалиста, несмотря на все заявления детокс-клиник о безопасности метода, приводит к серьезным осложнениям: от небольшого падения артериального давления, аритмии, парестезии до шока, стойкой аритмии и гемолиза (разрушения эритроцитов в крови).

18 апреля доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что попытка очистить свой организм от шлаков и токсинов и провести так называемый детокс может повлиять негативным образом на здоровье, а в некоторых случаях даже привести к смерти.

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