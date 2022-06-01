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Вознесение Господне 2022: традиции, приметы, что нельзя делать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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2 июня 2022 года православные отметят Вознесение Господне. Один из главных праздников церковного календаря каждый год выпадает на разные даты, потому что зависит от Пасхи.

Согласно Евангелию, Иисус после воскресения продолжал пребывать на земле. Спустя 40 дней он собрал своих учеников на горе Елеон, благословил их и вознесся на небеса. Тогда же присутствующие увидели ангелов, которые рассказали о том, что Спаситель спустя время снова вернется.

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В РПЦ празднование начинается со всенощного бдения вечером 1 июня и продолжается Божественной литургией в самый день праздника.Накануне Вознесения, утром 1 июня, проходит отдание праздника Пасхи — литургия Иоанна Златоуста пасхальным чином, это символическое окончание празднования Пасхи.

Вознесение Господне 2022: запреты, традиции

В народе считалось, что в Вознесение весна окончательно уступает место лету.

Русские крестьяне водили хороводы в честь будущего хорошего урожая. Хозяйки выпекали пироги с луком, освящали их в храме и угощали ими родственников.

В этот день нужно проявлять особую щедрость к просящим, так как считается, что сам Иисус ходит по миру, притворившись нищим и просит милостыню.

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Нельзя ругаться, впадать в уныние, упрекать, врать.

Народные приметы на Вознесение

Самые популярные народные приметы на Вознесение Господне связаны с погодой.

  • Идет дождь — к небогатому урожаю. Но есть поправка к этой примете: если дождь будет идти три дня подряд, серьезных убытков не будет.
  • Если в праздник выпадает обильная роса — к благополучию. Наши предки верили: если походить босиком по росе, весь год будет крепкое здоровье. Если незамужняя девушка умоется росой, вскоре встретит жениха.
  • Солнечная погода — к хорошему урожаю.
  • Холодный ветер предвещает засуху, а багряный восход солнца — к обильным грозам.

В других материалах «Известий» — какие праздники ждут россиян летом 2022 года, как будем отдыхать на День России 12 июня.

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