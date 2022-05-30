Врач рассказал о болезнях из-за купания в загрязненных водоемах

Главврач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов предостерег о риске заражения гепатитом А при купании в загрязненных водоемах.

«Купаясь в подобных водоемах, можно заболеть чем угодно, просто наступив на острый предмет и получив сепсис (заражение крови), при котором 50% случаев кончаются летально, или столбняк, и можно поймать что-то инфекционное, от чего придется лечиться долго и мучительно больно», — предупредил эксперт в интервью «Газете.Ru», опубликованном 30 мая.

Он отметил, что купаться надо исключительно в разрешенных местах, где вода взята на пробу, а дно обследовано на предмет разных опасных вещей — начиная от банального бытового мусора (битое стекло, ржавый металл, гвозди, наступив на которые можно получить ранение или же проткнуть ногу), так и на предметы биологической опасности — стоки производств, мясобоен, предупреждает эксперт.

Доктор отметил, что чаще всего любители грязных водоемов сталкиваются с такими заболеваниями как шигеллез, гепатит А и зуд пловца.

Шигеллез является кишечно-желудочным заболеванием: в организм через открытый рот попадают частицы экскрементов и бациллы, и буквально через пару дней человек страдает от ужасных болей, спазмов в желудке, поноса, в частности, с кровью. Болезнь отступает сама за неделю. Гепатит А, как пояснил доктор, дает о себе знать через 2–7 недель после купания. Ему присущи такие симптомы, как высокая температура, озноб, жар. 50% заболевших чешутся, поскольку нестерпимо зудит кожа. Кроме того, начинают желтеть глаза. Болезнь исчезает самостоятельно приблизительно через 2–3 месяца, однако существуют риски повреждения печени, по этой причине необходимо пройти курс лечения под надзором специалиста. Также гепатит заразен.

Зуд пловца называют еще церкариальным дерматитом. Он проявляется через раздражение кожи, которое провоцируется паразитами птиц, шистосомами (микроскопические черви). Кожа покрывается красными точками, которые чешутся, это сказываются и на психологическом состоянии.

«Эти заболевания можно получить, купаясь в стоячем пруду. Нужно понимать, что лучше проехать до специализированного бассейна с хлорированной водой либо искать места с проточной и чистой, вроде горных рек, а лучше, если есть возможность, езжайте на море, соленая вода намного безопаснее, да и риск утонуть в ней намного меньше, чем в пресной. Помните, что болеть сейчас подобными заболеваниями невыгодно, потому что лечиться долго (постоянный понос — это не шутки), больно и очень дискомфортно с точки зрения психики», — заявил Мунконов.

К лету в Москве откроются 13 новых зон отдыха у воды, включая одну с возможностью купания. Распоряжение об этом 12 мая подписал мэр столицы Сергей Собянин. Зона отдыха с купанием появится на Головинских прудах в усадьбе Михалково.

Врач-гинеколог высшей категории Оксана Ардинцева выступила категорически против купания в мае-июне в этом году, поскольку это может привести к переохлаждению внутренних органов: почек, мочевого пузыря и придатков, особенно у молодых девушек и женщин. Кроме того, она напомнила, что купание в море или речке в нетрезвом виде чревато неблагоприятными последствиями, в том числе серьезным переохлаждением.