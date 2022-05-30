В Великобритании признали себя беззащитными перед российским «Кинжалом»

Великобритания неспособна перехватить или уничтожить российские баллистические ракеты, в том числе и ракетные комплексы «Кинжал» из-за отсутствия средств. Такое мнение выразил 30 мая эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express.

«У нас нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты», — сказал он.

По его словам, отсутствие у Великобритании оборонительного вооружения делает страну «чрезвычайно уязвимой и беззащитной в случае нанесения удара».

9 мая зампред правительства РФ Юрий Борисов рассказал, что Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения. Он отметил, что ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает изобретение. Борисов также сообщил о планах усовершенствовать гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также расширить дальность применения крылатых ракет «Калибр».

22 марта президент США Джо Байден признал неуязвимость этого российского оружия. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. Отмечается, что ракета летит в атмосфере, что затрудняет ее обнаружение радаром. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.