Реклама
Прямой эфир
Экономика
В правительстве указали на стабилизацию экономики РФ в условиях санкций
Мир
В Донецке автомобиль пробило кассетным снарядом украинской ракеты «Смерч»
Мир
Власти Франции предложили Киеву переименовать Московскую улицу
Мир
Полиция задержала более 100 демонстрантов в Ереване
Политика
В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
США не будут поставлять Украине способное бить по территории РФ оружие
Экономика
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Мир
ЕС намерен исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго
Мир
Штаб ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину

В Великобритании признали себя беззащитными перед российским «Кинжалом»

Профессор Футтер: Великобритания уязвима перед российским ракетным комплексом «Кинжал»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания неспособна перехватить или уничтожить российские баллистические ракеты, в том числе и ракетные комплексы «Кинжал» из-за отсутствия средств. Такое мнение выразил 30 мая эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express.

«Кинжал» доверили новому носителю
Для авиационного ракетного комплекса создана особая модификация истребителя

«У нас нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты», — сказал он.

По его словам, отсутствие у Великобритании оборонительного вооружения делает страну «чрезвычайно уязвимой и беззащитной в случае нанесения удара».

9 мая зампред правительства РФ Юрий Борисов рассказал, что Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения. Он отметил, что ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает изобретение. Борисов также сообщил о планах усовершенствовать гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также расширить дальность применения крылатых ракет «Калибр».

22 марта президент США Джо Байден признал неуязвимость этого российского оружия. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. Отмечается, что ракета летит в атмосфере, что затрудняет ее обнаружение радаром. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022