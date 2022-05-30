Первая из четырех кольцевых гонок серии Спутник Критериум состоялась на ВДНХ

Открытие сезона велогонок Cyclingrace Спутник Критериум для профессиональных спортсменов и любителей состоялось 29 мая на Площади Промышленности ВДНХ. Участники соревновались в трех категориях и разыграли между собой призовой фонд размером в 300 000 рублей.

В категории League, в которой участвовали сильнейшие профессиональные спортсмены, лучшим оказался чемпион России по велоспорту на шоссе Антон Попов. Первое место среди женщин заняла чемпионка мира по велоспорту среди любителей Марина Летаева, среди мужчин-любителей — Никита Цветков. Полное распределение призовых мест можно увидеть на сайте гонки.

«Спутник Критериум – это очень динамичные гонки по замкнутому кругу с розыгрышем бонусных очков каждые три круга. Критериум от других гонок отличает зрелищность: высокие скорости, резкие виражи и острая борьба на финише. В этом году мы планируем проведение еще нескольких этапов — 11 июня в Коломенском и в Лужниках в августе», — отметил организатор гонки, президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Игорь Струтинский. Заключительный этап серии состоится 4 сентября в Парке Горького.

Роман Воронин, генеральный директор RuSIEM, российского разработчика решений для обеспечения информационной безопасности и генерального партнера велогонки: «Мы считаем, что спортивное мероприятие – это отличная площадка, где мы знакомимся и общаемся, закладываем основу будущих партнерских отношений, приятно проводим время с пользой для всех. Движение — это жизнь, спорт — это жизнь, дух товарищеского соревнования — это лучшее, что может быть в выходной весенний день!»

Среди собравшихся на площади и зарегистрировавшихся на сайте зрителей также были разыграны три велосипеда от спонсоров гонки. Все участники гонки получили полезные подарочные наборы от партнеров Bionova и Level up. Проверить свои велосипеды перед стартом гонщики могли в мастерской Канта, а зарядиться энергией – благодаря угощениям от партнёров RuSIEM и POLEZZNO. Запись трансляции гонки и анонсы будущих мероприятий можно найти в Telegram-канале Cyclingrace.