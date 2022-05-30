В Госдуме оценили эффект от оборотных штрафов для компаний за утечку данных
Решение об ужесточении ответственности для бизнеса за утечку персональных данных клиентов является очень правильным. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказал в понедельник, 30 мая. Он также оценил возможный эффект от введения оборотных штрафов в таких ситуациях.
По словам парламентария, это решение улучшит ситуацию с защитой персональных данных в России.
«Последний пример штрафа в 60 тыс. рублей после грандиозной утечки данных «Яндекс.Еды», по сути, демотивирует компании вкладывать средства, а это всегда серьезные средства, в многоуровневую защиту наших с вами персональных данных, потому что всегда проще заплатить такой штраф, чем тратить десятки миллионов на специалистов и технические средства для того, чтобы эти данные обезопасить», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.
Боярский выразил уверенность, что после того, как кто-то получит оборотный штраф, у компаний сразу появится мотивация вкладывать средства в развитие системы защиты данных.
«К сожалению, в последнее время такие утечки участились, и с этим мириться, конечно, не может ни правительство, ни Госдума. Мы площадкой нашего комитета всегда очень остро поднимали этот вопрос и рады, что Минцифры с нами в унисон принимает такое решение», — резюмировал депутат.
Ранее в этот день стало известно, что Министерство цифрового развития России согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов, если компания будет скрывать инцидент, передает НСН. На ближайшей неделе планируют внести в Госдуму.
3 апреля преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев рассказал, как грамотно действовать при утечке персональных данных. По его словам, следует обратиться напрямую к владельцам сайта, ссылаясь на закон «О персональных данных». Кроме того, можно связаться с операторами поисковых систем. Согласно ст. 10.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», они обязаны удалять ссылки на сайты со сведениями о гражданах, распространяемыми с нарушением закона.
Также эксперт подчеркнул, что, даже если пользователь дал согласие на обработку персональных данных, при необходимости он может отозвать его на основании ч. 2 ст. 9 и ч. 5 ст. 21 закона о персональных данных.