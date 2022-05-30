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В Госдуме оценили эффект от оборотных штрафов для компаний за утечку данных

Депутат Госдумы Боярский поддержал введение оборотных штрафов для компаний за утечку данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение об ужесточении ответственности для бизнеса за утечку персональных данных клиентов является очень правильным. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказал в понедельник, 30 мая. Он также оценил возможный эффект от введения оборотных штрафов в таких ситуациях.

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По словам парламентария, это решение улучшит ситуацию с защитой персональных данных в России.

«Последний пример штрафа в 60 тыс. рублей после грандиозной утечки данных «Яндекс.Еды», по сути, демотивирует компании вкладывать средства, а это всегда серьезные средства, в многоуровневую защиту наших с вами персональных данных, потому что всегда проще заплатить такой штраф, чем тратить десятки миллионов на специалистов и технические средства для того, чтобы эти данные обезопасить», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Боярский выразил уверенность, что после того, как кто-то получит оборотный штраф, у компаний сразу появится мотивация вкладывать средства в развитие системы защиты данных.

«К сожалению, в последнее время такие утечки участились, и с этим мириться, конечно, не может ни правительство, ни Госдума. Мы площадкой нашего комитета всегда очень остро поднимали этот вопрос и рады, что Минцифры с нами в унисон принимает такое решение», — резюмировал депутат.

Ранее в этот день стало известно, что Министерство цифрового развития России согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов, если компания будет скрывать инцидент, передает НСН. На ближайшей неделе планируют внести в Госдуму.

3 апреля преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев рассказал, как грамотно действовать при утечке персональных данных. По его словам, следует обратиться напрямую к владельцам сайта, ссылаясь на закон «О персональных данных». Кроме того, можно связаться с операторами поисковых систем. Согласно ст. 10.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», они обязаны удалять ссылки на сайты со сведениями о гражданах, распространяемыми с нарушением закона.

Также эксперт подчеркнул, что, даже если пользователь дал согласие на обработку персональных данных, при необходимости он может отозвать его на основании ч. 2 ст. 9 и ч. 5 ст. 21 закона о персональных данных.

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