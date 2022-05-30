Защита обжаловала заочный арест Ровшана Аскерова

Адвокат российского журналиста Ровшана Аскерова подал апелляционную жалобу на заочный арест своего клиента. Об этом в понедельник, 30 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В конце апреля Следственным комитетом России в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). В соцсетях Аскеров опубликовал заведомо ложную информацию, порочащую имя российского полководца и защитника Отечества маршала СССР Георгия Жукова. Запись появилась не позже 6 апреля, отметили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что намерены всегда принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, независимо от статуса и социального положения причастных к этим преступлениям лиц.

11 мая журналист был объявлен в розыск. В тот же день он выразил надежду на то, что его не экстрадируют в Россию Аскеров уточнил, что давно находится не в РФ.

24 мая Аскерова заочно арестовали за реабилитацию нацизма.

30 декабря 2021 года Приморский краевой суд признал жителя Владивостока виновным в реабилитации нацизма. Он разместил на портале «Бессмертного полка» фотографию с Гитлером. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.