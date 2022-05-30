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Любовь Успенская избила соседскую собаку и обругала хозяйку

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Фото: IZ.RU
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Певица Любовь Успенская набросилась с кулаками на соседскую собаку и обругала хозяйку животного. Владелица собаки обратилась к адвокату Александру Добровинскому. Как рассказал юрист «Известиям» 30 мая, некоторые звезды думают, что им все можно лишь потому, что они знамениты.

«Когда мне рассказали эту вопиющую историю и показали видео, я удивился, какой уровень адекватности должен быть у человека, чтобы он так себя вел еще и при маленьких детях. К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им все дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так», — прокомментировал случившееся Добровинский.

По словам пострадавшей женщины, звезда шансона вместе с дочерью и йоркширским терьером прогуливалась по улице подмосковного коттеджного поселка. В какой-то момент, по словам Успенской, на нее напал французский бульдог, выбежавший на дорогу из соседского дома. Певица устроила скандал и начала бить бульдога поводком по голове. Хозяйка стремилась спасти питомца, но Успенская дала отпор, сопроводив свое недовольство нецензурной бранью.

Женщина попросила певицу не ругаться при детях и сказала, что ее собака — не бойцовский пес, а обычный щенок французского бульдога, на которого не нужно надевать намордник. Когда женщина попросила Успенскую показать укус после нападения собаки, певицы набросилась на нее с кулаками.

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