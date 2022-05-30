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Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% прожиточного минимума, пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил 30 мая на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в федеральном бюджете на поддержку более 50 млн россиян предусмотрены свыше 500 млрд рублей. Из этих средств 472,4 млрд рублей будут направлены на индексацию пенсий.

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Согласно постановлению, пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по РФ вырастут до 19 360 рублей. Решение коснется около 35 млн человек. МРОТ вырастет до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 млн работников.

«Повышен и прожиточный минимум, а вместе с ним станут больше ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других», — сказал Мишустин.

Прожиточный минимум составит 13 919 рублей, для трудоспособных россиян — 15 172 рубля, детей — 13 501 рубль, пенсионеров — 11 970 рублей. Всего, по данным правительства, выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек.

Ранее, 27 мая, Мишустин заявил, что в правительстве России рассчитывают, что инициативы по индексации МРОТ и соцвыплат помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в стране.

Проиндексировать пенсии, МРОТ и увеличить прожиточный минимум 25 мая поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

Правительство РФ представило главе государства предложения о дополнительной 9 мая. Тогда министр труда и соцзащиты России Антон Котяков уточнил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

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