Реклама
Прямой эфир

Майский «индекс окрошки» вырос за год на 15%

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средний чек покупки набора продуктов для приготовления окрошки в мае составил 897 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия»в понедельник, 30 мая.

Весенние комбинации: чем встречают гостей в ресторанах Москвы
Самые интересные сезонные гастросеты построены вокруг путешествий и детских воспоминаний

Эксперты ресурса сравнили цены товаров для этого блюда за 1–25 мая 2022 и 2021 годов по всей РФ.

Так, для приготовления квасной окрошки, исходя из традиционного «советского» рецепта, на четыре порции холодного супа требуется: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 шт.), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп — по одному пучку каждого. При расчете расходов на такой набор ингредиентов средний размер трат составит 675 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году.

В Москве на набор ингредиентов для окрошки, согласно этому рецепту, придется потратить 1166 рублей, в Санкт-Петербурге — 843 рубля. Дороже всего окрошка обойдется жителям Чукотки — 2310 рубля и Магаданской области — 1910 рублей. Дешевле всего — Орловской области — 500 рублей и Мордовии — 482 рубля.

В заведениях общепита в среднем по всей России на порцию окрошки в мае этого года тратили 175 рублей, что на 31% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) этого блюда в кафе и ресторанах за год снизился на 24% из-за холодного мая в этом году.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что в мае-июне традиционно более высокие затраты на приготовление этого блюда, поскольку на «индекс окрошки» влияет ситуация с большим объемом импортных овощей в магазинах. Например, согласно данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен на такую продукцию в целом вырос год к году»на 33%.

В течение трех летних месяцев, с повышением доли овощей отечественного производства на прилавках, размер трат на окрошку снижается по сравнению с майскими показателями на 10–15%, подчеркнули эксперты.

23 мая диетолог Марина Хоркавая рассказала, что потребление окрошки на квасе стимулирует метаболизм и стабилизирует сердечную деятельность, но может быть вредным для худеющих. Она призвала людей с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта, в первую очередь тех, кто страдает от язвы и высокой секреции желудка, употреблять с этот суп осторожностью.

Врач отметила, что окрошка на кефире содержит много кальция и витамины группы В, которые необходимы для хорошего состояния кожи, волос и нервной системы. Также она нормализует усвояемость пищи и обмен веществ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022