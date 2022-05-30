Майский «индекс окрошки» вырос за год на 15%

Средний чек покупки набора продуктов для приготовления окрошки в мае составил 897 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия»в понедельник, 30 мая.

Эксперты ресурса сравнили цены товаров для этого блюда за 1–25 мая 2022 и 2021 годов по всей РФ.

Так, для приготовления квасной окрошки, исходя из традиционного «советского» рецепта, на четыре порции холодного супа требуется: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 шт.), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп — по одному пучку каждого. При расчете расходов на такой набор ингредиентов средний размер трат составит 675 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году.

В Москве на набор ингредиентов для окрошки, согласно этому рецепту, придется потратить 1166 рублей, в Санкт-Петербурге — 843 рубля. Дороже всего окрошка обойдется жителям Чукотки — 2310 рубля и Магаданской области — 1910 рублей. Дешевле всего — Орловской области — 500 рублей и Мордовии — 482 рубля.

В заведениях общепита в среднем по всей России на порцию окрошки в мае этого года тратили 175 рублей, что на 31% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) этого блюда в кафе и ресторанах за год снизился на 24% из-за холодного мая в этом году.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что в мае-июне традиционно более высокие затраты на приготовление этого блюда, поскольку на «индекс окрошки» влияет ситуация с большим объемом импортных овощей в магазинах. Например, согласно данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен на такую продукцию в целом вырос год к году»на 33%.

В течение трех летних месяцев, с повышением доли овощей отечественного производства на прилавках, размер трат на окрошку снижается по сравнению с майскими показателями на 10–15%, подчеркнули эксперты.

23 мая диетолог Марина Хоркавая рассказала, что потребление окрошки на квасе стимулирует метаболизм и стабилизирует сердечную деятельность, но может быть вредным для худеющих. Она призвала людей с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта, в первую очередь тех, кто страдает от язвы и высокой секреции желудка, употреблять с этот суп осторожностью.

Врач отметила, что окрошка на кефире содержит много кальция и витамины группы В, которые необходимы для хорошего состояния кожи, волос и нервной системы. Также она нормализует усвояемость пищи и обмен веществ.