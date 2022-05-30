Эксперт прокомментировал итоги визита в Китай Мишель Бачелет

Несмотря на предсказуемую критику со стороны Запада, для Китая визит верховного представителя ООН по правам человека Мишель Бачелет оказался довольно большой пиар-победой. Такое мнение «Известиям» 30 мая высказал руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

«В плане борьбы за мнение развивающихся стран и всех, кто не стоит на однозначной западной позиции, что есть миллион удерживаемых против воли человек, у Китая появился хороший аргумент, чтобы всех в него тыкать и говорить: вот была специальная поездка, мы сотрудничали и все показали, и нас не критиковали. Какая еще более авторитетная организация, чем ООН, существует для этого?» — пояснил эксперт «Известиям».

Мишель Бачелет пробыла в Китае шесть дней, начиная с 23 мая, в том числе проведя два дня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По итогам инспекции, чиновница ООН признала, что никаких лагерей принудительного заключения, как несколько лет подряд утверждали на Западе, она не видела.

«Правительство заверило меня, что система центров профессионального образования и подготовки (так Пекин официально именует то, что Запад считает лагерями. — Ред.) была демонтирована», — заявила Мишель Бачелет журналистам вечером 28 мая. При этом, однако, она признала и то, что не смогла оценить весь масштаб этих центров.

В Пекине, судя по всему, остались довольны итогами первой за 17 лет поездки верховного комиссара ООН по правам человека.

«Визит принес конкретные положительные результаты», в частности, позволил «укрепить понимание того пути, который Китай проделывает в области развития прав человека», отметил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.

В США, напротив, оценили поездку в негативных тонах. Так, госсекретарь Энтони предположил, что Китай пытался «ограничить и манипулировать» визитом Мишель Бачелет, выразив в этой связи «глубокую озабоченность».

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Каждый при своем: есть ли в Синьцзяне лагеря заключения уйгуро