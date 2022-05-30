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Силуанов раскрыл способ оплаты по российскому госдолгу в июне

Силуанов: июньские платежи по долгу РФ будут выплачиваться в обход западной инфраструктуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия и дальше будет выполнять все контрактные обязательства во внешней торговле, а государство предложит инвесторам провести июньские платежи по облигациям в обход западной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью китайскому телеканалу CGTN.

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«Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся», — сообщил он, отметив, что РФ и дальше будет поддерживать имидж надежного заемщика.

Он также добавил, что для России важна в первую очередь предсказуемость рубля на фоне вводимых Западом рестрикций, а не параметры национальной валюты.

Ранее в этот же день в Госдуме оценили попытки западных стран привести РФ к техническому дефолту. Так, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» отметил, что мировые финансы — это не «пустоголовые политики» западных стран. Люди из финансового мира прекрасно понимают кто, как и для чего создал России проблемы. Однако, по словам политика, ставка на дефолт провалится и точно не будет иметь никаких последствий для российских граждан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном дефолте в России. Он отметил, что каких-либо объективных причин для этого нет, поскольку государство способно оплатить внешний долг.

30 мая Силуанов заявил о намерении Москвы расплачиваться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке».

27 мая Силуанов подчеркнул, что заявления Запада о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности, добавив, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях.

23 марта президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

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