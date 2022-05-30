Площадь лесных пожаров почти достигла 1,2 тыс. га в Томской области

Площадь действующих лесных пожаров выросла до 1,15 тыс. га в минувшие выходные в Томской области. В регионе действует особый противопожарный режим.

Группировку из 215 человек задействовали в ликвидации горения в Тимирязевском, Молчановском, Кривошеинском и Верхнекетском районах. За два дня ликвидировано горение на площади 150 га в лесах. По последним данным, на землях лесного фонда действует шесть пожаров, один из них локализован. Об этом сообщает РИА «Томск».

В течение выходных было проведено 87 рейдов наземного патрулирования. Еще в 16 рейдах задействована авиация.

С 13 мая в регионе действует особый противопожарный режим, в муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Всего с начала года в Томской области ликвидировали 190 лесных пожаров.

На территории Красноярского края площадь 23 лесных пожаров достигла 35,8 тыс. га. За сутки было ликвидировано 13 возгораний общей площадью 1,6 тыс. га.