Реклама
Прямой эфир
Экономика
В правительстве указали на стабилизацию экономики РФ в условиях санкций
Мир
В Донецке автомобиль пробило кассетным снарядом украинской ракеты «Смерч»
Мир
Власти Франции предложили Киеву переименовать Московскую улицу
Мир
Полиция задержала более 100 демонстрантов в Ереване
Политика
В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
США не будут поставлять Украине способное бить по территории РФ оружие
Экономика
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Мир
ЕС намерен исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго
Мир
Штаб ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину

Площадь лесных пожаров почти достигла 1,2 тыс. га в Томской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь действующих лесных пожаров выросла до 1,15 тыс. га в минувшие выходные в Томской области. В регионе действует особый противопожарный режим.

Группировку из 215 человек задействовали в ликвидации горения в Тимирязевском, Молчановском, Кривошеинском и Верхнекетском районах. За два дня ликвидировано горение на площади 150 га в лесах. По последним данным, на землях лесного фонда действует шесть пожаров, один из них локализован. Об этом сообщает РИА «Томск».

В течение выходных было проведено 87 рейдов наземного патрулирования. Еще в 16 рейдах задействована авиация.

С 13 мая в регионе действует особый противопожарный режим, в муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Всего с начала года в Томской области ликвидировали 190 лесных пожаров.

На территории Красноярского края площадь 23 лесных пожаров достигла 35,8 тыс. га. За сутки было ликвидировано 13 возгораний общей площадью 1,6 тыс. га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022