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В МВД Запорожья рассказали подробности теракта в Мелитополе

МВД Запорожья по теракту в Мелитополе: задачей Киева является запугать мирных жителей
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Фото: РИА Новости
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Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал 30 мая журналистам о произошедшем теракте в Мелитополе, в результате которого пострадали волонтеры.

«Сработало самодельное взрывное устройство, пострадал автомобиль и пострадали мужчина и девушка. Их здоровью ничего не угрожает. Мужчину прооперировали, у девушки более легкие ранения. ‹...› По почерку теракт похож на украинский. Потому что задачей украинской власти сегодня является запугать мирных жителей, нарушить течение мирной жизни, которая восстановлена на территории Запорожской области», — рассказал Селиванов.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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Он также подчеркнул, что девушка является простым мирным жителем, она осуществляла подвоз продовольствия.

В настоящее время проводятся следственные действия по факту произошедшего.

«Мы обязательно выйдем на след заказчиков и исполнителей этого теракта», — заключил Селиванов.

Взрыв прогремел в центре города рано утром в понедельник, 30 мая. Известно, что взрывное устройство было заложено в уличный люк. Сам взрыв произошел, когда автомобиль с двумя волонтерами ехал мимо люка.

Власти города квалифицировали инцидент как теракт. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, за этим взрывом стоят украинские диверсанты.

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко отметила в свою очередь, что Киев всё никак «не может смириться с тем, что жители города не хотят иметь ничего общего с прежней властью».

Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта. В Запорожской области исключают возвращение под контроль киевских властей. Наоборот, по словам Рогова, область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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