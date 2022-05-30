В Норвегии заявили о поставках оружия на Украину под давлением США

Норвегия поставляет оружие на Украину не по доброй воле, а под давлением США. Такое заявление в понедельник, 30 мая, сделала старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен.

На минувшей неделе глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что ряд стран, в том числе и Норвегия, объявил о передаче «критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов» украинской стороне. Хотя ранее Осло ограничился поставками более легких вооружений — противотанковых ракет и боеприпасов.

Вильхельмсен уверена, что Норвегия стремится проявить солидарность с Украиной, и отправка более мощного оружия — это логическое следствие предыдущих поставок. Вместе с тем, эксперт обратила внимание на то, что за этим решением стоит не просто добрая воля Осло.

С одной стороны, Норвегия хочет помочь Украине, с другой, она вынуждена поставлять оружие под давлением США, считает Вильхельмсен.

«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад США», — цитирует ее Klassenkampen.

Кроме того, Вильхельмсен сомневается, что Осло якобы не имеет иного выхода, помимо наращивания военной поддержки Киева.

«Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — отметила эксперт.

28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. По его словам, беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял о предупреждениях Москвы стран Запада, что поставки на Украину вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Он также назвал попытки сделать из НАТО глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире опасным путем, обреченный на провал.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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