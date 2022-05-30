Нежилые помещения бывшей воинской части снесут в Самаре

Администрация Самары нашла подрядчика, который займется сносом зданий бывшей воинской части на проспекте Масленникова. Стоимость выполнения работ составляет более 8,44 млн рублей.

Ликвидацию зданий необходимо выполнить до 15 августа. Подрядчику предстоит снести семь нежилых строений, в числе которых бензозаправочный пункт, овощехранилище на 100 т, а также хранилища для техники и солдатская столовая. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на агентство «Сова».

Работы будут выполнены в границах улиц Ново-Садовой, Скляренко, Панова и проспекта Масленникова. Начальная стоимость контракта составила более 31 млн рублей. Победу на торгах одержала компания из Новосибирска, которая предложила наименьшую цену.