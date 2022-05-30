В Госдуме оценили попытки Запада создать ситуации для технического дефолта в РФ

Запад пытается максимизировать ущерб России, а создание ситуации для технического дефолта в стране — это один из инструментов в их арсенале. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

«Запад пытается максимизировать ущерб нашей стране, и создание ситуации для технического дефолта — это один из инструментов в их арсенале. Объявление технического дефолта привело бы к понижению кредитного рейтинга, иными словами, к удорожанию внешних заимствований. Это могло бы отрицательно сыграть против нас, если бы не одно «но». Мир видит, что Россия абсолютно платежеспособна. И работать с нами выгодно и надежно», — подчеркнул он.

Как указал депутат, мировые финансы это не «пустоголовые политики» западных стран. Люди из финансового мира прекрасно понимают кто, как и для чего создал России проблемы, отметил Нифантьев, добавив, что ставка на дефолт провалится и точно не будет иметь никаких последствий для российских граждан.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном дефолте в России. Он отметил, что каких-либо объективных причин для этого нет, поскольку государство способно оплатить внешний долг.

30 мая глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что Москва будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке».

27 мая Силуанов подчеркнул, что заявления Запада о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности, добавив, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях.

24 мая минфин США объявил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В ответ на следующий день в Минфине РФ заявили о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

23 марта президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.