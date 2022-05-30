Годовая инфляции в Германии достигла исторического рекорда

Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее. Такая предварительная оценка дается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) 30 мая.

Отмечается, что данный показатель стал рекордным за всю историю наблюдений бюро: аналитики ждали ускорения инфляции лишь до 7,6%.

В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%, тогда как после апрельских 0,8% рост прогнозировался только на 0,5%. При этом те же самые цены в стране по стандартам ЕС (под ними подразумевается гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении по сравнению с 7,8% месяцем ранее.

7 мая опрос аналитического центра Civey для канала Die Welt показал, что около половины населения ФРГ не хочет жертвовать личными финансами из-за санкций Евросоюза против России. Как выяснилось, 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания.

4 мая также сообщалось, что цены на пиво в ФРГ могут вырасти на 30%. Как заявил генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле, увеличение их затрат переходит все границы. В тот же день отмечалось, что высокие цены фиксируются и в топливном секторе. Из-за дорогого бензина в Германии местные водители вынуждены ехать на АЗС во Франции.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. Накануне главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Инфляция растет в странах Запада на фоне санкционного давления на Россию, которое усилилось после начала военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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