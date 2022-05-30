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Бывшего директора ДК арестовали за поджог военкомата в Удмуртии

В Удмуртии арестовали бывшего директора ДК Илью Фарбера за поджог военкомата
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Суд Удмуртии арестовал жителя Красногорска Илью Фарбера. Его обвиняют в поджоге призывного пункта и военкомата, сообщили в понедельник, 30 мая, в объединенной пресс-службе судов республики.

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Обвиняемый, бывший сельский учитель, которого ранее осудили в Тверской области за взятки, проживал в Игринском районе Удмуртии.

«Игринский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца ранее судимому 48-летнему жителю города Красногорска Московской области, проживавшему без регистрации на территории Игринского района со своей семьей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, с 1 по 21 мая этого года на территории поселка Игра мужчина изготовил коктейли Молотова и поджог ими здание военкомата. В основном здание не пострадало, сгорел только кабинет на первом этаже. Фарбера обвинили по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»).

До ареста он нигде официально не работал.

Прежде Фарбер уже был судим по делу о взятках. Работая учителем в школе деревни Мошенки в Тверской области, по просьбе главы местной администрации он занимался ремонтом Дома культуры «Мошенский». Летом 2011 года учитель получил от подрядчика 300 тыс. рублей за возможность продолжить ремонт, а через месяц — еще порядка 132 тысяч рублей за подписание акта выполненных работ. На деле ремонт не был проведен в полном объеме. Ущерб бюджету ДК составил 941 тысячи рублей.

Осташковский городской суд Тверской области приговорил Фарбера к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, признав его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Однако спустя год он вышел по УДО.

На выходе из СИЗО он прошелся по офицерским звездам, которые перед его ногами рассыпал сын. Бывшего заключенного обвинили еще в одном правонарушении — надругательстве над офицерскими звездами, которые являются отличительными знаками Министерства обороны, силовых структур и надзорных ведомств России. Комментируя свой поступок, Фарбер заявил, что «всё и так понятно».

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