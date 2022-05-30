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Эксперт призвал не спешить с переводом оплаты поставок пшеницы из РФ в рубли

Эксперт Корнейчук: возможный перевод оплаты поставок РФ пшеницы в рубли не приведет к эмбарго
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Проведение расчетов за поставки российского зерна и удобрений в рублях не может повлиять на осуществление оплаты, кроме того, это не повлечет за собой эмбарго на указанные категории товаров. Однако давить на своих торговых партнеров в сложившейся ситуации России не стоит. Об этом заявил «Известиям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук в понедельник, 30 мая.

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«Проведение расчетов в рублях, по нашему мнению, не может повлиять на их проведение или введение эмбарго на поставку продовольствия. В условиях дефицита зерна и минеральных удобрений на мировом рынке и угрозы возникновения голода в беднейших странах Африки и Восточной Азии время дорогого стоит. По словам руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева, переговоры его ведомства со странами Ближнего Востока и Африки о переводе расчетов за зерно в рубли результата пока не дали. Давить на своих торговых партнеров в сложившейся ситуации не стоит», — сказал эксперт.

Ранее в этот же день доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил агентству «Прайм», что зерновое эмбарго, в том числе на пшеницу, страшит мир сильнее нефтяной блокады. Он отметил, что страны по-разному отреагировали на нарастающий дефицит зерна. Ряд из них стали убирать зерно в «амбары», а другие — продавать его по высоким ценам. Тимофеев полагает, что большая опасность грозит Африке, поскольку жители бедных стран континента тратят на еду до 60% дохода, а граждане развитых государств — около 10%. Также он указал на природные катаклизмы, уменьшающие урожай — например, засуха в США, наводнения в Китае. Эксперт подчеркнул, что Россия и Украина в общей сложности составляют порядка 30% мирового экспорта пшеницы.

Накануне глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что нужно вести оплату в рублях поставок зерна и удобрений из России.

Эксперт ВШУФ отметил, что несмотря на то, что использование доллара США как валюты платежа в международных расчетах — устаревшая схема, традиционный арсенал финансовых инструментов ориентирован на использование резервных валют. В их число входят: доллар, евро, японская иена и фунт стерлингов. Для африканских стран и стран АТР целесообразно было бы не проводить платежи за покупаемое ими зерно в рублях, поскольку они зачастую не знают и не имеют опыта выполнения подобных операций с российской валютой, подчеркнул Корнейчук. Кроме того, открытие ими счетов в российских банках в рублях потребовало бы консультаций экспертов и значительного времени на примере стран Евросоюза при переходе на рубли для оплаты газа из РФ, добавил он.

Доцент считает целесообразным проведение всех расчетов за покупаемое зерно и удобрения в традиционной валюте платежа — долларах или евро. Это, по его мнению, ускорит решение вопросов поставок. Прохождение платежей в долларах в условиях санкций под патронажем ООН вполне исполнимо и реально, указал он.

«Что касается банков, не все российские кредитные организации попали под ограничения в связи с проведением специальной операции в Донбассе. Учитывая широкую географию платежей за получаемое зерно и их разовый характер, применяемые ими финансовые инструменты для импортных операций будут работать без сбоев», — сказал специалист.

Введение рублевых расчетов на международных биржах — это процесс, требующий времени, подчеркнул Корнейчук. Россия планирует в будущем создание региональных рынков зерна и продовольствия и на них будут широко применяться расчеты в национальных валютах, добавил он. Подобные вопросы уже прорабатываются с Ираном, Китаем, Индией.

«В данной ситуации не стоит бежать впереди паровоза», — заключил доцент.

26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире.

17 мая телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Причинами роста стоимости зерна авторы публикации назвали последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — втором по величине производителе пшеницы. Главными поставщиками пшеницы в мире традиционно являются Россия, Индия, Украина, Китай.

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