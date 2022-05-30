Полиция задержала более 100 демонстрантов в Ереване

Более 100 демонстрантов, требующих отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, задержали в Ереване. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила в Twitter пресс-служба полиции Армении.

«Сегодня 111 участников акции у правительственного здания доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении хулиганства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое сотрудников полиции госпитализированы.

24 мая сторонники оппозиции в Ереване прорвали полицейское оцепление и заблокировали входы в здание МИД Армении. Митингующие выразили несогласие с позицией Пашиняна, представленной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

20 мая ряд оппозиционных депутатов попытался проникнуть в зал одной из гостиниц Еревана, куда Пашинян прибыл на форум по вопросам демократии. Однако их туда не пропустили, в результате чего произошла потасовка с охранниками.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.