Жительница Приамурья ожидает суда за гибель падчерицы на пожаре

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы села Белогорье. Женщину обвиняют в гибели пятилетней падчерицы на пожаре.

Как сообщает СУ СКР по региону, 24 декабря 2021 обвиняемая оставила дочь своего сожителя одну в деревянном доме с растопленной печью. На петли снаружи она накинула навесной замок, пишет Амурская Служба Новостей.

В период с 9:00 до 13:25 в процессе горения дров в очаговой зоне произошел пожар. Искры огня попали в помещение через трещины в кладке печи.

Пятилетняя девочка скончалась от отравления угарным газом. Следствие полагает, что мачеха должна была предвидеть последствия, так как деревянный дом и растопленная печь представляют угрозу жизни и здоровью ребенка.

Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На предварительном следствии она признала свою вину, отмечает ИА PriamurMedia.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Жительнице Приамурья грозит до двух лет лишения свободы.