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Власти Франции предложили Киеву переименовать Московскую улицу

Власти Франции предложили Киеву переименовать Московскую улицу в улицу Шарля де Голля
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Мэрия Киева рассматривает обращение властей из Франции о переименовании Московской улицы в городе в улицу Шарля де Голля, Парижа или Французскую. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

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«Администрация президента [Франции] Эммануэля Макрона предлагает киевским властям на выбор три возможных варианта. ‹...› Такой шаг якобы отразит так называемый беспрецедентный уровень особых отношений между странами. Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве», — отмечается в заявлении.

В СВР отметили, что Францию вполне устраивает существование в украинской столице проспектов, Бандеры и Шухевича, — бывших руководителей ОУН-УПА (запрещена в России), признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.

Кроме того, в СВР подчеркнули, что даже в самые тяжелые периоды двусторонних отношений между Москвой и Парижем в России никогда не думали о вычеркивании Франции и ее выдающихся исторических деятелей из топонимики РФ.

«Жители Москвы никогда не опустятся до переименования улиц и площадей, университетов и школ, носящих имена Шарля де Голля, Ромена Роллана, Мориса Тореза, героев полка «Нормандия-Неман» и Парижской коммуны, многих других ярких представителей французского народа», — заключили в СВР.

25 апреля сообщалось, что киевский городской совет собирает предложения касательно переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.

Активно переименовывать улицы, а также сносить памятники на Украине, связанные с Россией, начали на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Тогда ряд и других стран Запада в знак поддержки Украине также начали переименовывать улицы. Так, например, 22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев.

Спецперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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