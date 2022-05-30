Министр климата Польши Москва объявила о прекращении бесплатных поставок топлива Украине

Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину, сообщила 30 мая польский министр климата и окружающей среды республики Анна Москва изданию BiznesAlert.

По ее словам, в начале спецоперации по защите Донбасса польская сторона поставляла топливо безвозмездно.

«В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических затрат. Обычно эти поставки осуществляются по трубопроводам, поэтому нам пришлось прокладывать новые каналы поставок», — сказала она.

Москва отметила, что поставки осуществляются на постоянной основе, а также уточнила, что «нефтяные компании на Украине чувствуют себя хорошо».

«Наши поставки — это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому рыночного потенциала там нет», — заключила она.

Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 23 мая сообщил, что Варшава досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа. Оно действовало до конца 2022 года и подразумевало получение европейской стороной от России до 10 млн куб. м газа в год.

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков назвал такое решение «чисто польским стилем». Он отметил, что польская сторона, расторгшая соглашение с «Газпромом», получает газ реверсом из Германии.

До этого, 27 апреля, «Газпром» сообщил о приостановке поставок компании PGNIG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели обязаны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.